مديرية الاوقاف: إعادة فتح المساجد ابتداء من يوم الجمعة 29 أيار

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عن إعادة فتح المساجد لأداء الصوات الخمس جماعة وصلاة الجمعة ابتداء من يوم الجمعة 29 أيار الحالي، داعية المصلين الى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة والتي بينتها دار الفتوى والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية في البيانات السابقة التي ينبغي التقيد بها لأداء الصلوات في المساجد في ظل جائحة كورونا على أن يبقى الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.
وعممت على رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق أخذ الإجراءات المطلوبة وترك تقدير الموقف للدائرة في بعض القرى التي تفشى فيها وباء كورونا لجهة الجماعات في المسجد.
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