شدّد وزير المالية غازي وزني، خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، حيث جرى البحث في هموم الصحافيّين والأسرة الإعلاميّة بشكل عام، على "أهميّة دعم هذه النقابة الوطنيّة المستقلّة، بخاصّة في هذه الظروف الصعبة الّتي تطال جميع شرائح المجتمع وجميع القطاعات".
ولفت إلى أنّ "وزارة المالية تعطي الأولويّة لدفع مستحقّات القطاعات الصحيّة والإنتاجيّة، ولتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحريك الاقتصاد، ومساعدة الأسر الأكثر فقرًا ومكافحة فيروس "كورونا".
من جهته، تمنّى المجلس على وزني "صرف العائدات المتأخّرة للنقابة، وذلك للوفاء بالمتطلبات النقابيّة".
وقد وعد وزني بمعالجة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزني أكد أهمية دعم نقابة المحررين ووعد بمعالجة موضوع صرف العائدات المتأخرة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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