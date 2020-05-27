فهمي من دار الفتوى: للتقيد بالإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية

استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ مهنئا ب​عيد الفطر​، واكد فهمي ان "أي قرار يصدر عنه يصب في مصلحة المواطن والوطن"، داعيا اللبنانيين الى "ضرورة التقيد بالإجراءات التي تتخذها ​وزارة الداخلية​ حفاظا على صحتهم وامنهم واستقرارهم والمسؤولية ينبغي أن تكون جماعية".

بدوره، أشاد المفتي دريان بـ"الجهود التي يقوم بها الوزير فهمي في وزارة الداخلية وحرصه على تعزيز السلم الأهلي والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية وخدمة الناس".