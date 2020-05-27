النشرة: 18 جنديا إسرائيليا تجاوزوا السياج التقني في خلة الغميقة بجنوب عيترون

ذكر مراسل "​الخليج 365​" أنّ "‏18 جنديًّا إسرائيليًّا يرافقهم كلب، تجاوزا السياج التقني في خلة الغميقة جنوب بلدة ‎​عيترون​، وتجوّلوا في الخلّة الّتي لا يفصلها عن الأراضي المحرّرة أية عوائق من دون أن تخرق ​الخط الأزرق​".

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