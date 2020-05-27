القوات:أي خطة اقتصادية تقوم بها الحكومة يجب أن تراعي تثبيت الأهالي بأرضهم

أكدت ​القوات اللبنانية​ في منطقة جبيل أن أي خطة اقتصادية تقوم بها ​الحكومة​ يجب أن تراعي تثبيت الأهالي بأرضهم التي دفعوا ثمنها تعباً وعرقاً وهي متوارثة منذ أجيال. كما تعتبر القوات اللبنانية أن نجاح اية خطة لا يكون بسلب حقوق المواطنين التي يكفلها ​الدستور​ ويحفظها القانون ولا بسرقة جنى العمر او بوضع اليد على ممتلكات خاصة.

واعتبرت أن "مشاعات ​العاقورة​ هي ملكية خاصة لأبناء البلدة، وبالتالي نحذّر من المس بها او مقاربتها ضمن مخطط لتغيير وجه البلدة والمنطقة، واننا نضع كل امكاناتنا بتصرف أهلنا في بلدة العاقورة الأبية، ونعاهدهم اننا سنكون الى جانبهم في قضية الحفاظ على الحقوق لمنع التعرض للممتلكات تحت أي شعار او قناع".