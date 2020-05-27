بحصلي: السلة الغذائية تشمل السكر والأرز والحبوب لا اللحوم والمعلبات والألبان

لفت نقيب مستوردي المواد الغذائية ​هاني بحصلي​، إلى "أنّنا شاركنا ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ من الناحية الاستشاريّة بقسم من السلة الغذائية، وهي تشمل بعض المواد الغذائية من ​السكر​ وأصناف من ​الأرز​ والحبوب وربّما حليب البودرة"، موضحًا أنّ "السلة لن تشمل المعكرونة والمعلبات واللحوم والألبان والأجبان".

وأثنى في حديث إذاعي، على "جهود وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، الّذي يقول إنّه يريد مساعدة المواطنين الّذين هم بحاجة ودخلهم محدود، لكن لا يمكنهم المساعدة بكلّ المواد"، موضحًا "أنّنا نحن من دعاة تطبيق نظام الاقتصاد الحرّ، والسوق مفتوح للجميع والمواد الغذائية لا تشملها الوكالات الحصريّة".

وأشار بحصلي، إلى أنّه "كانت لدينا ملاحظات بنّاءة على السلة والتدابير المقترحة"، مبيّنًا أنّ "في وجه أي تاجر يفرض أسعارًا أغلى من السوق، هناك العشرات يعرضون أصنافًا أرخص".