كوبيتش: عوامل عدة تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد

رأى مثل الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الارقام المختلفة التي قدمتها كل من ​الحكومة​ و​مصرف لبنان​ حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في ​التعيينات القضائية​ وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح ​قطاع الكهرباء​ كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع ​صندوق النقد الدولي​. لا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك اكثر".

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