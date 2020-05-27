شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: مستعدون لمنافسة أردوغان فى الانتخابات المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان؛ بسبب إقبالهم على انتخابات مبكرة في ظل الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة. وأضاف في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع تركيا الآن أن السلطة تذهب لانتخابات مبكرة ويستعدون بكل قوتهم على الرغم من الحالة الاقتصادية المتدهورة، لكن نحن سنظل دائماً في الميدان سواء هناك انتخابات مبكرة أم لا، ومستعدون لكل شيء.

وأفاد كليتشدار بأن الحيادية مهمة جداً في إدارة الدولة، لأن المواطن يشعر بأن العدالة غير كافية؛ لذا يحتاج الرئيس أن يكون محايداً حتى يستطيع أن ينجح في إدارة أزمة فيروس كورونا.

وقال كليتشدار أوغلو، إن أردوغان يحاول استفزاز حزب الشعب الجمهوري المعارض، ويتهم الحزب بشكل غير أخلاقي وغير قانوني بالمرة.

وأشار كليتشدار إلى إعاقة الحكومة وأردوغان لمساعدات حزب الشعب الجمهوري المعارض في ظل هذه الأزمة التي تعاني منها الدولة والمواطنون، وبينما ادعت أنها ستقدم المساعدات للمواطنين لم تقدم أي شيء لأي مواطن.