كورونا في هولندا: 45 ألفا و780 إصابة و5875 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 45,780 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.

ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5875 حالة. وتعافى 174 شخصا فقط من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وانقضى قرابة 12 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.

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