حبس قاتل شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
قررت النيابة العامة بنجع حمادي، شمال قنا، اليوم الأربعاء، حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأكبر في ثالث أيام عيد الفطر.
وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه لم يقصد قتل شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية حول مبلغ لا يتجاوز 1000 جنيه، إلا أن المجني عليه بادر بالاعتداء عليه بالضرب، ما دفعه لتوجيه عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض وجده بموقع المشاجرة إلى صدر شقيقه، ما أسفر عن مقتله في الحال.
كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا مساء أمس الثلاثاء، بمقتل "محمد. إ" ميكانيكي، 42 سنة على يد شقيقه في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات مالية بينهما، بقرية حاجر جبل، بنجع حمادي، وجرى ضبط المتهم "ع.إ.ح" 35 سنة، واعترف بارتكاب الواقعة.
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