إطلاق خدمة "تصحيح البيانات" إلكترونيًا لحاجزى الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق خدمة "تصحيح البيانات" لحاجزي الوحدات السكنية بـ"الإسكان الاجتماعي"، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك في ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسات الدولة في جميع مجالاتها.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، من تقديم طلب لتصحيح بعض بياناتهم الأساسية المُسجلة بالنظام الآلي للصندوق - السابق تسجيلها وقت التقديم عند طلب حجز وحدة سكنية عبر البوابة الإلكترونية - وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية (https://cservices.shmff.gov.eg)، والضغط على زر "الطلبات" بمركز خدمة المواطنين، واختيار "طلب تصحيح البيانات".

وتابعت: "ثم يتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه من بين ٣ أنواع: الأول، طلب تعديل المدينة/ المركز طبقاً لاستمارة الحجز، والثاني، طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي (طبقا لبيانات الرقم القومي)، والثالث، طلب تصحيح اسم الزوج /الزوجة (طبقا لبيانات الرقم القومي)، حيث يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب. ثم يتم تسجيل البيان الصحيح، ثم كتابة محتوى الطلب ورفع المستند / المستندات الدالة على صحة البيانات بملف واحد بصيغة (pdf)، ثم يقوم المواطن بالضغط على زر إرسال الطلب.

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وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن تلك الخدمة تمثل الخدمة الرابعة في سلسلة الطلبات الإلكترونية التي يخطط الصندوق لإطلاقها خلال المرحلة القادمة، حيث يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق بإرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص، وتتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.

وأشارت إلى أنه فيما يخص طلب تصحيح أو تعديل رقم الهاتف الخاص بالمواطن المُسجل سابقا، بالنظام الآلي للصندوق، فيتم عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام الهاتفية (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط)، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، مضيفة أن إدارة الصندوق تراجع بشكل دوري أساليب خدمة العملاء التي يوفرها الصندوق حتى تتلاءم مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وناشدت "عبدالحميد"، المواطنين بالتعاون والالتزام باستخدام الوسائل التي يوفرها الصندوق لخدمة عملائه منعًا لتزاحم المواطنين بمراكز خدمة العملاء بمختلف أجهزة المدن والمحافظات، حفاظا على الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، حيث يتم توفير الوسائل والأدوات اللازمة للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين.