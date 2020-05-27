بالصور.. إغلاق كورنيش "قناة الاتصال" والحدائق أمام المواطنين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، غلق كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحي، تنفيذًا لقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكذا جرى وضع حواجز حديدية بمحيط حدائق ومتنزهات المحافظة الكبرى، كما انتشرت قوات الأمن بكافة أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.