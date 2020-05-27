محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، غلق كورنيش قناة الاتصال بحي الضواحي، تنفيذًا لقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكذا جرى وضع حواجز حديدية بمحيط حدائق ومتنزهات المحافظة الكبرى، كما انتشرت قوات الأمن بكافة أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إغلاق كورنيش "قناة الاتصال" والحدائق أمام المواطنين في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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