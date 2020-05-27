عصر اليوم.. عودة مياه الشرب لمدينة أبورديس في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بيانًا بإعادة ضخ مياه الشرب للمدينة، ومساكن بتروجيت، مساء اليوم الأربعاء.
وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إنه جرى قطع المياه عن جميع الأحياء السكنية بالمدينة، لإصلاح خط المياه الرئيسي، الذي تعرض للكسر أمس.
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