بفتح "المطاعم والحانات والمواقع السياحية".. إسرائيل ترفع "قيود كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

تبدأ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، رفع المزيد من القيود التي كانت فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سيعاد اليوم فتح المطاعم والحانات وحمامات السباحة والمواقع السياحية، وفقا لقرار اتخذته الحكومة مساء أمس خلال تصويت عبر الهاتف.

كما تقرر تخفيف القيود المفروضة على عدد المتواجدين في المحال التجارية والأسواق المسقوفة والعيادات العلاجية غير الطبية بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقررت الحكومة أيضا تسهيل الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل المتعلقة بتواجد مستخدمين في غرفة واحدة بشرط الحفاظ على مترين بين كل شخص وآخر.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجهات المختصة تواصل مراقبة الأوضاع ومدى انتشار الفيروس، وأعرب عن أمله في ألا يتم تشديد القيود من جديد.

وسجلت إسرائيل إجمالا 281 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا من بين 16,757 إصابة. وقد تعافي من المصابين 14,457 شخصا.

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