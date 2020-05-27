المجر ترفع صلاحيات "طوارئ كورونا" عن رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست- (د ب أ):

بدأت حكومة المجر عملية رفع صلاحيات الطوارئ المثيرة للجدل الممنوحة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا تؤثر على البلاد.

وقدم نائب رئيس الوزراء، زولت شيمين، مقترحا بالتشريع اللازم قبيل منتصف الليل.

وبعد مراجعة مشروع القانون والموافقة عليه من جانب البرلمان، ينبغي رفع حالة الطوارئ والصلاحيات الممنوحة بموجبها في 20 يونيو، حسبما ذكرت وزيرة العدل، جوديت فارجا، عبر حسابها على تويتر.

Advertisements

وفي مارس، منح البرلمان المجري حكومة أوربان سلطات غير عادية للتصدي للجائحة بدون تحديد موعد لانتهاء سريان تلك الصلاحيات.

ويسمح ذلك للحكومة بالحكم بموجب مرسوم.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت الحكومة أكثر من 100 مرسوم.

وانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بشكل كبير في المجر في الآونة الأخيرة. وحتى الثلاثاء، تم تسجيل 3771 إصابة بالفيروس و499 وفاة في البلاد بشكل إجمالي.