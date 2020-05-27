بسبب كورونا.. بوتين يؤجل قمة منظمة شنغهاي للتعاون إلى الخريف

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأجيل أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في سان بطرسبورج يومي 22 و23 يوليو المقبل إلى الخريف القادم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر لوكالة روسية اليوم الأربعاء: "إن الرئيس الروسي قرر تأجيل هذه القمة إلى
وأضاف المصدر: "الوضع يتحسن في الصين بشكل أو بآخر، ولكن في بلدان أخرى يستمرالمرض في الانتشار، لذلك من المناسب في هذه المرحلة الامتناع عن عقد القمة".
يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون، هي منظمة دولية تم تأسيسها في عام 2001 من قبل زعماء كل من الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان قيرغيزيا وأوزبكستان.
وفي الوقت الحاضر تتمتع أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة "مراقب"، بينما تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بصفة شريك.
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