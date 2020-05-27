الدنمارك تفتح حدودها أمام "العشاق" الذين فرقهم "كورونا"

فتحت الدنمارك حدودها أمام الأشخاص الذين انفصلوا عن شركائهم بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واعتبارا من أمس الاول، بات ممكنا لمن يقيمون في دول شمال أوروبا أو ألمانيا الدخول إلى الدنمارك لزيارة شركائهم.

وتتطلب القواعد حاليا إثبات وجود علاقة عاطفية مع شخص في الدنمارك من

خلال صور ورسائل نصية ورسائل البريد الإلكتروني.

لكن وزير العدل الدنماركي أعلن أن هذه القواعد ستخفف في الأيام المقبلة، ليقتصر الأمر على خطاب موقع من كلا الطرفين.

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وقال وزير العدل، نيك هكيرب، في تصريحات تلفزيونية: "إذا قلت إنك

شريك (لشخص ما) ووقعت على (الخطاب) ، فسوف نفترض أن ذلك (صحيح)".

وتدرس دول أوروبية أخرى إعادة فتح الحدود بينها مع تراجع تفشي الوباء.

واقترحت ألمانيا السماح بالسفر، إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ26 الأخرى، بالإضافة إلى بريطانيا ودول أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

وأصدر الاتحاد الأوروبي توجيهات، حول أفضل السبل لرفع القيود المفروضة على السفر.