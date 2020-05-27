مقتل 17 شخصاً على الأقل في شمال شرق الكونغو

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا بقرية في شمال شرق الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد أعمال العنف في الآونة الأخيرة.

وقال زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو، جيلي جوتابو، اليوم الأربعاء، إنه في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة،

التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم "داعش"، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا.

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وأضاف: "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء. وعندما كان السكان يفرون، أمسكوا ببعض الناس

وقطعوهم بالمناجل".

وأكد مرصد "كيفو سيكيورتي"، وهو مبادرة بحثية تتبع الاضطرابات في المنطقة، الهجوم وقدر عدد القتلى بنحو 17 شخصا على الأقل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير من الناس قتلوا.

وقتلت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة المئات، منذ أواخر أكتوبر العام الماضي، عندما بدأ الجيش عملية لطردهم من قواعدهم قرب الحدود الأوغندية. وأعاق المقاتلون الجهود الرامية للقضاء على وباء إيبولا.