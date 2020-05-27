العالم يُسجل 5.5 مليون إصابة و350 ألف وفاة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استناداإلى مصادر رسمية حتى الساعة 06،00 بتوقيت جرينتش.
وفي المجموع أحصيت 350 ألفا و196 وفاة في العالم من عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفا و389.
وسجلت 173 ألفا و713 في أوروبا (مليونان و57 ألفا و414) القارة الأكثر تضررا.
أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفا و929) متقدمة على بريطانيا (37 ألفا و48) وإيطاليا (32 ألفا و955) وفرنسا (28 ألفا و530) واسبانيا (27 ألفا و117).
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