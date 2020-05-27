سنغافورة تُسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.
كانت الوزارة أبلغت أمس الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.
في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر
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