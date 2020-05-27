سنغافورة تُسجل 533 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الأربعاء، تسجيل 533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32876.

كانت الوزارة أبلغت أمس الثلاثاء، عن 383 حالة إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19.



يشار إلى أن كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر

في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.