ارتفاع إصابات كورونا في غزة إلى 61 حالة

سجل قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بالإعلان عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة.
الجديدة سجلت في صفوف النزلاء في الحجر الصحي للعائدين إلى القطاع عبر معبر رفح مع مصر.
وقالت وزارة الصحة، التابعة لحركة حماس في غزة، في بيان اليوم، إن الإصابات
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفعإلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، وحالة وفاة واحدة.
وبلغ إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 608 حالات فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 2ر80% من مجمل الإصابات المسجلة.
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