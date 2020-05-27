بوروندي تنفي إصابة وزير الصحة بكورونا

نفت الحكومة البوروندية إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا المستجد.
وقال ناطق باسم الحكومة البوروندية إن وزير الصحة ثادي نديكومانا سافر إلى كينيالأسباب صحية شخصية وكان من المتوقع أن يعود إلى بوروندي أمس.
وكانت تقارير قد أشارت إلىأن نتائج الفحوصات التي خضع لها وزير الصحة البوروندي بشأن فيروس كورونا جاءت إيجابية وأنه سعى للحصول على علاج من طبيب متخصص في كينيا وهو ما نفته وزارة الصحة.
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