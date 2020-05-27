نفت الحكومة البوروندية إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا المستجد. وقال ناطق باسم الحكومة البوروندية إن وزير الصحة ثادي نديكومانا سافر إلى كينيا لأسباب صحية شخصية وكان من المتوقع أن يعود إلى بوروندي أمس. لأسباب صحية شخصية وكان من المتوقع أن يعود إلى بوروندي أمس. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن نتائج الفحوصات التي خضع لها وزير الصحة البوروندي بشأن فيروس كورونا جاءت إيجابية وأنه سعى للحصول على علاج من طبيب متخصص في كينيا وهو ما نفته وزارة الصحة. أن نتائج الفحوصات التي خضع لها وزير الصحة البوروندي بشأن فيروس كورونا جاءت إيجابية وأنه سعى للحصول على علاج من طبيب متخصص في كينيا وهو ما نفته وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوروندي تنفي إصابة وزير الصحة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.