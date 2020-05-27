طالبان ترحب بالإفراج عن معتقليها لدى السلطات الأفغانية

رحبت طالبان بإفراج الحكومة الأفغانية عن نحو 900 من معتقلي الحركة، واصفة هذه الخطوة بأنها "تقدم جيد".

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، الأربعاء، عن سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، قوله في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إن إفراج الحكومة الأفغانية عن 900 سجين يعد بمثابة تقدم جيد. مضيفا أن

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طالبان ستفرج طعن عدد كبير من المعتقلين لديها قريبا.

كانت الحكومة الأفغانية أطلقت سراح 900 سجين من حركة طالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية، كا أفرجت الحكومة عن 100 من سجناء الحركة قبل يوم واحد من إطلاق سراح الـ900 سجين، وذلك في

إطار محاولاتها لتعزيز عملية السلام.

وتعهّد الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني، في وقت سابق بالتعجيل بإطلاق سراح سجناء طالبان في محاولة للرد على الخطوة التي اتخذتها الحركة بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وأعلن المكتب الرئاسي، في بيان أن الرئيس عبدالغني عقد اجتماعا في القصر الرئاسي، أمس الأول؛ لمناقشة إطلاق سراح سجناء طالبان مقابل بادرة حسن النية لطالبان وإعلانها وقف إطلاق النار خلال أيام العيد.