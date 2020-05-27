الصين: لا وفيات أو إصابات محلية جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن حالة إصابة واحدة وافدة من الخارج تم تسجيلها في شنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82993 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنه تم أمس تسجيل حالة

جديدة يشتبه في إصابتها بالفيروس في مقاطعة فوجيان، فيما خرج ثلاثة مرضى من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78280 شخصا، بينما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بواقع شخصين إلى 5 أشخاص.

وأضافت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1732 حالة وافدة من الخارج، خرج منها 1687 شخصا من المستشفيات بعد

تعافيهم، مشيرة إلى أن 5796 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 28 حالة جديدة دون أعراض.

وتابعت أنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 1065 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و441 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1033 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و416 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.