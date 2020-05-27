كورونا يحصد أرواح أكثر من 350 ألف شخص في العالم

وفي المجموع أحصيت 350 ألفا و196 وفاة في العالم من عدد الإصابات البالغ خمسة ملايين و589 ألفا و389. وسجلت 173 ألفا و713 في أوروبا (مليونان و57 ألفا و414) القارة الأكثر تضررا.

أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفا و929) متقدمة على بريطانيا (37 ألفا و48) وإيطاليا (32 ألفا و955) وفرنسا (28 ألفا و530) وإسبانيا (27 ألفا و117).

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وخلال 24 ساعة ، أودى فيروس كورونا المستجد في البرازيل بأرواح 1039 شخصا، في رابع حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف في أكبر دولة بأميركا اللاتينية منذ بدأت وتيرة تفشي الوباء فيها تتسارع الأسبوع الماضي.

والبرازيل التي أصبحت البؤرة الجديدة للوباء، سجلت حتى مساء الثلاثاء وفاة 24 ألفا و512 شخصا بالفيروس من أصل 391 ألفا و222 مصابا، بحسب أرقام الوزارة.

غير أن المجتمع العلمي في البلاد يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.