الجيش الليبي يواصل استهداف مخازن أسلحة مرتزقة تركيا

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وواصل الجيش الليبي قصف الأهداف في المنطقة العسكرية التي أعلنت عنها القيادة العامة، الممتدة من غريان ثم الهيرة إلى الأصابعة.

كما تمكنت منصات الدفاع الجو الليبي من إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة على تخوم العاصمة الليبية، في وقت نجحت تحركات الجيش من تنفيذ عملية نوعية في جنوب مدينة مصراته، نتج عنها تدمير عدد من الآليات وأسر عناصر من المواليين لتركيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعركة مستمرة ولم تتنه بعد، مؤكدا أن القوات البرية تتأهب لدخول منطقة الجبل الغربي.

وبينما تستمر المعارك في لبيبا، نددت بعثة الأمم المتحدة بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، مشددة على ضرورة حمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني.