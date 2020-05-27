طنجة.. إنفجار قنينة غاز يؤدي إلى اصابات خطيرة

سجلت مدينة طنجة، مساء أمس الثلاثاء، حادث انفجار قنينة غاز بمنزل بمنطقة المغوغة، ما سبب في إصابات خطيرة.
وأفاد مصدر مطلع، أن الحادث جاء بعد انفجار قنينة غاز بأحد المنازل بحي الزيديين بمنطقة مغوغة، مما أسفر عن إصابة سيدة في الأربعنيات من عمرها بحروق خطيرة، فيما أصيب زوجها وأحد أبناء الجيران بحروق متفاوتت الخطورة، ليتم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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