شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا حول العالم: 350 ألف وفاة و5.6 مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات مجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة به يتجاوز 350 ألفا.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فإن عدد الوفيات وصل صباح اليوم الأربعاء إلى 350 ألفا و509 حالات.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بنحو مئة ألف وفاة وحدها، تلتها المملكة المتحدة بـ37 ألف وفاة، وإيطاليا بـ33 ألف وفاة. وتلتها فرنسا وإسبانيا والبرازيل.

واقترب إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم من 6ر5 مليون إصابة. وتصدرت الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث الإصابات، تلتها البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والهند وإيران.