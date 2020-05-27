اخبار العالم

الفلبين تتخوف من تراجع تحويلات العاملين في الخارج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتخوف من تراجع تحويلات العاملين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

قال بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني اليوم الأربعاء إن تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج قد تتراجع خلال العام الحالي مع عودة الآلاف منهم إلى بلادهم في ظل تفشي جائحة (كوفيد19-).

وأضاف في منتدى عبر الإنترنت " مازلنا نتوقع نموها (التحويلات) خلال العام الحالي لآن التحويلات تاريخيا تزداد سنويا سواء حدثت أزمة أم لم تحدث، لكن الواقع يقول إن بعض العمال الفلبينيين عادوا إلى البلاد لذلك فنحن نراقب الموقف".

وأوضح ديوكنو أن أي تراجع في تحويلات العاملين في الخارج سيعوضه نمو إيرادات نشاط التعهيد، مشيرا إلى زيادة نشاط التجارة الإلكترونية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفلبين تتخوف من تراجع تحويلات العاملين في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا