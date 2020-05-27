شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تتخوف من تراجع تحويلات العاملين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

قال بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي الفلبيني اليوم الأربعاء إن تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج قد تتراجع خلال العام الحالي مع عودة الآلاف منهم إلى بلادهم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأضاف في منتدى عبر الإنترنت " مازلنا نتوقع نموها (التحويلات) خلال العام الحالي لآن التحويلات تاريخيا تزداد سنويا سواء حدثت أزمة أم لم تحدث، لكن الواقع يقول إن بعض العمال الفلبينيين عادوا إلى البلاد لذلك فنحن نراقب الموقف".

وأوضح ديوكنو أن أي تراجع في تحويلات العاملين في الخارج سيعوضه نمو إيرادات نشاط التعهيد، مشيرا إلى زيادة نشاط التجارة الإلكترونية في البلاد.