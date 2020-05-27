شكرا لقرائتكم خبر عن المظاهرات تعود إلى هونج كونج.. والشرطة تفرقها بـ«رذاذ الفلفل» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شرطة هونج كونج حبيبات الفلفل لتفريق المحتجين في وسط المدينة، حيث أحيت قوانين الأمن القومي التي تسعى الصين لفرضها على المركز المالي العالمي المظاهرات المناهضة للحكومة. وطوقت الشرطة أيضا المجلس التشريعي وسط زيادة التوتر بسبب ما يعتبرها المحتجون تهديدات للحريات التي تتمتع بها المدينة بينما دعا النشطاء لاحتجاجات على مشروع قانون يجرم عدم احترام النشيد الوطني الصيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المظاهرات تعود إلى هونج كونج.. والشرطة تفرقها بـ«رذاذ الفلفل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.