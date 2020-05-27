خامنئي وروحاني: على البرلمان معالجة البطالة والتضخم

وفي رسالة قرأها مدير مكتبه محمد کلبایکانی، أمام أول جلسة للبرلمان الجديد، اعتبر خامنئي أن الاقتصاد والثقافة ينبغي أن يكونا على رأس أولويات المجلس الجديد، داعيا البرلمان إلى الاهتمام بأوضاع الطبقات الفقيرة، وقال إنها ينبغي أن تكون من الأولويات.من جهته، أقر الرئيس حسن روحاني، بأن البلاد عانت منذ عام 2018 من أسوأ ظروف اقتصادية في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وقال إن العدو يسعى إلى انهيار الاقتصاد الإيراني لكننا صمدنا أمامه، وأدرنا البلاد بالحد الأدنى من العائدات المالية، مؤكدا أن العدو لن يفلح في تحقيق أهدافه ضد إيران.

وحول الفيروس التاجي، اعتبر روحاني أن بلاده تقترب من احتواء فيروس كورونا في 20 إقليما في البلاد وتأمل باحتوائه في بقية الأقاليم، موضحا أنه "لدينا استعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا".



وأضاف: "أدعو إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان لمواجهة الضغوط والاستفزازات الأمريكية وفيروس كورونا".