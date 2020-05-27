إصابات كورونا في العالم تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفا

وبحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.

وتماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة) والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).

