إصابات كورونا في العالم تعود للارتفاع والوفيات تتجاوز 350 ألفا

أظهرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الاربعاء، ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم إلى 94,8 ألف ، مقارنة مع 87,8 ألف ليوم امس الثلاثاء.
وبحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم وصل إلى 5 ملايين و593148، بينما بلغت حصيلة الوفيات 350509.
وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة) والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).
وتماثل أكثر من مليونين و288 ألف شخص للشفاء منذ بداية الجائحة.
وتعود معظم الإصابات إلى الولايات المتحدة (مليون و681,4 ألف حالة) والبرازيل (391,2 ألف) وروسيا (362.3 ألف) وبريطانيا (266,5 ألف) وإسبانيا (236,2 ألف) وإيطاليا (230,5 ألف).
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