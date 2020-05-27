أطلقت فيسبوك تطبيق تجريبي جديد يتيح خدمة التواصل الصوتي على غرار المكالمات الصوتية الجماعية في واتساب، لكنه يتميز ببعض الأمور الأخرى.
وما يميز التطبيق عن واتساب أنه يتيح للمستخدم تحديد حالته أنه جاهز للمحادثة بالتالي يعرف أصدقائه أنه متواجد ولامانع له الانضمام للمكالمات الصوتية. كما يتيح خيارات للخصوصية لتحديد من يسمح له الاتصال معك.
ويقول فريق التطوير NPE التابع لفيس بوك أنه كان يعمل على تطوير التطبيق قبل انتشار فيروس كورونا، لكن مع الجائحة تم تسريع التطوير والآن تم إتاحته بشكل تجريبي للمستخدمين.
كما هي العادة مع التطبيقات الاختبارية، قد لا تطلقها فيس بوك في النهاية للجميع، أو قد تطلقها مؤقتاً ثم توقفها، بكل حال التطبيق متاح للمستخدمين في الولايات المتحدة وذلك عبر أندرويد و iOS ولفترة مؤقتة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيسبوك تطلق تطبيق للمكالمات الصوتية الجماعية حتى 8 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.