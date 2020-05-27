فيسبوك تطلق تطبيق للمكالمات الصوتية الجماعية حتى 8 أشخاص

ويتيح تطبيق CatchUp إنشاء مجموعات المحادثة حتى 8 أشخاص، أو يمكنك الاتصال بالصوت مع شخص واحد لو أردت. ويدعم فقط المحادثات الصوتية بدون المرئية، ولا يحتاج لحساب فيس بوك بل يعتمد على رقم الهاتف ويمكن بذلك الاتصال مع جهات الاتصال لديك.وما يميز التطبيق عن واتساب أنه يتيح للمستخدم تحديد حالته أنه جاهز للمحادثة بالتالي يعرف أصدقائه أنه متواجد ولامانع له الانضمام للمكالمات الصوتية. كما يتيح خيارات للخصوصية لتحديد من يسمح له الاتصال معك.

ويقول فريق التطوير NPE التابع لفيس بوك أنه كان يعمل على تطوير التطبيق قبل انتشار فيروس كورونا، لكن مع الجائحة تم تسريع التطوير والآن تم إتاحته بشكل تجريبي للمستخدمين.

كما هي العادة مع التطبيقات الاختبارية، قد لا تطلقها فيس بوك في النهاية للجميع، أو قد تطلقها مؤقتاً ثم توقفها، بكل حال التطبيق متاح للمستخدمين في الولايات المتحدة وذلك عبر أندرويد و iOS ولفترة مؤقتة.

