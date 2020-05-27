حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد اليوم " الأربعاء" طقس رطب على السواحل صباحا خاصة غربا صحو إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية بعد الظهر.



وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا على المناطق المكشوفة وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س .. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا على السواحل صباحا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع في درجات الحرارة.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

Advertisements

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل حارا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا وجنوبا قد تكون ركامية بعد الظهر.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم السبت طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة لتكون سحب ركامية شرقا وشمالا تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة إلى قوية أحيانا مع السحب تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة نهارا وسرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و يكون الطقس يوم الأحد المقبل رطبا صباحا على السواحل مع إحتمل تشكل ضباب خفيف - صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر قد تكون ركامية و تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غربا.

و الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وتكون مثيرة للغبار نهارا وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 42 كم/ س.. و البحر يكون متوسط الموج يضطرب غربا في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان