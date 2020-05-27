مقاتلات روسية تعترض طائرة أمريكية في مواجهة استمرت 65 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

على مدى 65 دقيقة اعترضت طائرتان مقاتلاتان روسيتان طائرة P-8A تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر الابيض المتوسط وفق ما أعلنت القيادة العامة الأمريكية.



وقالت القيادة العامة للقوات البحرية الأمريكية، وقيادة الأسطول السادس الأميركي ان طيارين روس حلقوا بطريقة غير آمنة، أثناء اعتراضهم مقاتلة تابعة للأسطول الأمريكي، خلال دورية استطلاع.

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وحسب القيادة الأميركية، كانت طائرة P-8A تابعة للبحرية الأمريكية، تحلق شرقي البحر المتوسط، فوق المياه الدولية، حين تم اعتراضها من قبل طائرتين روسيتين من طراز Su-35، على مدى 65 دقيقة بحسب سكاي نيوز.

ووصف البيان الأمريكي الاعتراض بأنه غير آمن، وغير احترافي، نظرًا لقيام الطيارين الروس بالاقتراب من كلا جناحي الطائرة الـP-8A في وقت واحد، مما يحد من قدرة قائدها على المناورة بأمان.

واعتبر أن تلك التصرفات غير الضرورية للطيارين الروس غير متسقة مع قواعد المناورات وقوانين الطيران الدولية، وقد عرضت سلامة الطائرة للخطر.

وكشف التعليق الأمريكي أن هذا الحادث يأتي بعد اعتراضين آخرين في أبريل الماضي، فوق مياه البحر المتوسط ذاتها، وأكد أنه، وفي جميع الحالات، كانت الطائرات الأمريكية تعمل في المجال الجوي الدولي، بما يتفق مع القانون الدولي، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة الطيران