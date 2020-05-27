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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 مايو، مقابل سبع حالات قبلها بيوم.
كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.
وحالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634
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