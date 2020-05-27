شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل حالة إصابة واحدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 مايو، مقابل سبع حالات قبلها بيوم.

Advertisements

كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.

وحالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634