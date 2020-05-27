الصحة البريطانية: سنستخدم عقار ريمديسيفير لانه يقلل وقت التعافي من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنعة له، مشيرة الى أن "البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام".
بدوره، أوضح وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي أن "هذه الخطوة يمكن ان تكون أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة"، مشددا على "أننا مصممين على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".
وذكرت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأوكسجين إضافي، لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي
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