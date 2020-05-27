الصحة البريطانية: سنستخدم عقار ريمديسيفير لانه يقلل وقت التعافي من كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى ​فيروس كورونا​ الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنعة له، مشيرة الى أن "البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى ​العالم​ أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام".

بدوره، أوضح ​وزير الصحة​ مات هانكوك في ​مؤتمر صحفي​ أن "هذه الخطوة يمكن ان تكون أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء ​الأزمة​"، مشددا على "أننا مصممين على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وذكرت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج ​حالات​ كوفيد-19 التي تحتاج لأوكسجين إضافي، لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي