AFP: أكثر من 350 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في العالم

أودى ​فيروس كورونا​ المستجد بحياة أكثر من 350 ألف شخص في ​العالم​، معظمهم في ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​، منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأول، حسب حصيلة وضعتها وكالة ​الصحافة​ الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع أحصيت 350 ألفا و196 وفاة في العالم من عدد ​الإصابات​ البالغ خمسة ملايين و589 ألفا و389. وسجلت 173 ألفا و713 في ​اوروبا​ (مليونان و57 ألفا و414) القارة الأكثر تضررا. أما البلد الأكثر تضررا فهو الولايات المتحدة بأكبر عدد من الوفيات (98 ألفا و929) متقدمة على ​بريطانيا​ (37 ألفا و48) و​إيطاليا​ (32 ألفا و955) و​فرنسا​ (28 ألفا و530) و​اسبانيا​ (27 ألفا و117).