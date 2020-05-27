روحاني: البرلمان الإيراني ومجلس الشورى يرمزان للديمقراطية في العالم

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، خلال كلمة ألقاها في مراسم افتتاح الدورة الجديدة ل​مجلس الشورى​ الإيراني، أنّ "البرلمان والمجلس يرمزان للديمقراطية في أنحاء العالم كافّة".

وهنأ نواب المجلس والشعب الإيراني بـ"بدء عمل الدورة الجديدة لمجلس الشورى"، مركّزًا على أنّ "الركيزة الأولى للديمقراطيّة شكّلت قبل 114 عامًا في تاريخ إيران، من خلال تشكيل المجلس الوطني أنذاك وبدأ عمله كمؤسّسة مشروعة وقانونيّة".

وكانت قد بدأت الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى، بحضور روحاني ورئيس السلطة القضائية و268 من النواب المنتخبين، بالإضافة إلى عدد من المسؤلين العسكريّين والمدنيّين.