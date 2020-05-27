الصحة الباكستانية: تسجيل 28 وفاة و1446 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، عن تسجيل 28 وفاة و1446 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وكانت باكستان أعلنت يوم أمس عن تسجيل 764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 57128 وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق أظهرت بيانات رسمية أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في باكستان اتجه للصعود في الأيام الأخيرة مقتربا من 50 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات حاجز الألف، بعد رفع قيود احتواء الفيروس.
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