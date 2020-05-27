اردوغان وتبون بحثا هاتفيا بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تبادلا التهاني بعيد الفطر خلال اتصال هاتفي بينهما".
وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين تناولا أيضًا العلاقات الثنائيّة، وفي مقدّمتها مكافحة جائحة "كورونا"، وقضايا إقليميّة.
وفي وقت سابق أمس الثلثاء، أجرى اردوغان اتصالا هاتفيًّا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث بحثا بخطوات تعزيز العلاقات بين البلدين.
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