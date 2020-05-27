اردوغان وتبون بحثا هاتفيا بالعلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

أعلنت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ ونظيره الجزائري ​عبد المجيد تبون​، تبادلا التهاني ب​عيد الفطر​ خلال اتصال هاتفي بينهما".

وأوضحت في بيان، أنّ "الجانبين تناولا أيضًا العلاقات الثنائيّة، وفي مقدّمتها مكافحة جائحة "​كورونا​"، وقضايا إقليميّة.

وفي وقت سابق أمس الثلثاء، أجرى اردوغان اتصالا هاتفيًّا مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث بحثا بخطوات تعزيز العلاقات بين البلدين.