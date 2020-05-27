حكومة المجر تبدأ رفع صلاحيات الطوارئ الممنوحة لرئيس الوزراء بسبب كورونا

بدأت حكومة المجر عملية رفع صلاحيات الطوارئ الممنوحة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، عندما بدأت جائحة فيروس كورونا تؤثر على البلاد.
وقدم نائب رئيس الوزراء، زولت شيمين، مقترحا بالتشريع اللازم قبيل منتصف الليل.
وذكرت وزيرة العدل، جوديت فارجا، أنه "بعد مراجعة مشروع القانون والموافقة عليه من جانب البرلمان، ينبغي رفع حالة الطوارئ والصلاحيات الممنوحة بموجبها في 20 حزيران".
وفي آذار/، منح البرلمان المجري حكومة أوربان سلطات غير عادية للتصدي للجائحة بدون تحديد موعد لانتهاء سريان تلك الصلاحيات. ويسمح ذلك للحكومة بالحكم بموجب مرسوم، ومنذ ذلك الحين، أصدرت الحكومة أكثر من 100 مرسوم.
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