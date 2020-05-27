حكومة المجر تبدأ رفع صلاحيات الطوارئ الممنوحة لرئيس الوزراء بسبب كورونا

بدأت حكومة ​المجر​ عملية رفع صلاحيات الطوارئ الممنوحة لرئيس الوزراء ​فيكتور أوربان​، عندما بدأت جائحة ​فيروس كورونا​ تؤثر على البلاد.

وقدم نائب رئيس الوزراء، زولت شيمين، مقترحا بالتشريع اللازم قبيل منتصف الليل.

وذكرت وزيرة ​العدل​، جوديت فارجا، أنه "بعد مراجعة مشروع القانون والموافقة عليه من جانب البرلمان، ينبغي رفع ​حالة الطوارئ​ والصلاحيات الممنوحة بموجبها في 20 حزيران".

وفي آذار/، منح البرلمان المجري حكومة أوربان سلطات غير عادية للتصدي للجائحة بدون تحديد موعد لانتهاء سريان تلك الصلاحيات. ويسمح ذلك للحكومة بالحكم بموجب مرسوم، ومنذ ذلك الحين، أصدرت ​الحكومة​ أكثر من 100 مرسوم.