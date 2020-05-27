التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد شكا بعد إقفاله لبعض الوقت

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"إعادة فتح السير على أوتوستراد شكا"، بعد إقفاله لبعض الوقت. وكان قد تجمّع عمّال وموظّفو ​شركة الترابة الوطنية​ "​إسمنت​ السبع" على مسلكي الأوتوستراد، في تحرّك احتجاجي مقابل منشآت الشركة، للمطالبة بخطوة سريعة من ​الحكومة​ والوزارات المختصّة للسماح بالعمل في المقلع والمباشرة بالإنتاج من جديد.

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