أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط . وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياًَ دون تعديل ب​درجات الحرارة​ مع ارتفاع نسبة الرطوبة كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئياًَ بالاجمال ورياح ناشطة مع بداية انخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياًَ و رياح ناشطة مع انخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل في المناطق الساحلية كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئياًَ بالاجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس ربيعي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.