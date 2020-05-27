المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين: سنجري فحوصات كورونا لآلاف النازحين السوريين

أوضحت المتحدثة باسم ​مفوضية اللاجئين​ في لبنان ​ليزا أبو خالد​ أن "المفوضية تتابع منذ تفشي ​فيروس كورونا​ في لبنان، أحوال ​النازحين السوريين​ بحيث كانت تتابع من يتواصلون مع ​وزارة الصحة​ ومعها على الخط الساخن لإجراء الفحوصات المجانية، كما أنها قامت بزيارات ميدانية للساكنين بالأماكن المكتظة، حيث تم إعطاؤهم الإرشادات اللازمة لتفادي الإصابة بالفيروس ووزعت عليهم مواد تنظيف".

وأشارت أبو خالد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنه "خلال أيام ستنطلق المفوضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة في مبادرة لإجراء فحوصات لآلاف النازحين السوريين في المناطق اللبنانية كافة".