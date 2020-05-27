إشكال بين عائلتين في بعلبك تطور إلى إطلاق نار فجرا

وقع إشكال فردي بين عائلتين في شارع بشارة الخوري، تطور فجرا إلى إطلاق نار وقذائف صاروخية، من دون وقوع إصابات، فيما تضررت محال تجارية في المحلة.
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