فادي كرم: حلفكم مع الدويلة مسؤول عن وجود المعابر غير الشرعية

أشار أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنه " في البداية أنكروا وجود المعابر غير الشرعية، ونحن أثبتنا وجودها، ثم سخفوا خطورتها، ونحن أثبتنا ضررها الكبير على لبنان، واليوم يلومون الجيش لوجودها".
وتابع كرم:"نقول لهم فشرتم، حلفكم الفاسد مع الدويلة هو المسؤول عن وجود المعابر غير الشرعية وعن انهيار البلد".
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