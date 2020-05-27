فادي كرم: حلفكم مع الدويلة مسؤول عن وجود المعابر غير الشرعية

أشار أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه " في البداية أنكروا وجود المعابر غير الشرعية، ونحن أثبتنا وجودها، ثم سخفوا خطورتها، ونحن أثبتنا ضررها الكبير على ​لبنان​، واليوم يلومون ​الجيش​ لوجودها".

وتابع كرم:"نقول لهم فشرتم، حلفكم ​الفاسد​ مع الدويلة هو المسؤول عن وجود المعابر غير الشرعية وعن انهيار البلد".