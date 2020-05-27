ذبيان: غالبية الشعب اللبناني مع المقاومة التي خلقت توازن ردع مع العدو

سخر رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ من الرسالة المزعومة التي تطالب ​الأمم المتحدة​ باستفتاء ال​لبنان​يين حول ​سلاح المقاومة​ و​مكافحة الفساد​.

وإذ طمأن رئيس تيار صرخة وطن من تلتبس عليهم الامور ان ​الشعب اللبناني​ بغالبيته الساحقة مع المقاومة وسلاحها، جدد التأكيد ان المقاومة وسلاحها هو مصدر قوة وعز وانتصار للبنان، وبالأمس كنا نحتفل بالعيد العشرين للانتصار وتحرير معظم تراب ​جنوب لبنان​، وهذا الانجاز الوطني لم يكن ليتحقق الا بفضل المقاومة وسلاحها، الذي حمى لبنان وخلق توازن ردع مع ​العدو الاسرائيلي​.

وحذ اللبنانيين من اولئك الذين يريدون حرف ​الثورة​ المطلبية والمحقة للشعب اللبناني الذي بات بمعظمه تحت خط الفقر، الى غير وجهته الحقيقية، لصالح اجندات مشبوهة باتت واضحة المعالم والاهداف.