ذبيان: غالبية الشعب اللبناني مع المقاومة التي خلقت توازن ردع مع العدو

سخر رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان من الرسالة المزعومة التي تطالب الأمم المتحدة باستفتاء اللبنانيين حول سلاح المقاومة ومكافحة الفساد.
وإذ طمأن رئيس تيار صرخة وطن من تلتبس عليهم الامور ان الشعب اللبناني بغالبيته الساحقة مع المقاومة وسلاحها، جدد التأكيد ان المقاومة وسلاحها هو مصدر قوة وعز وانتصار للبنان، وبالأمس كنا نحتفل بالعيد العشرين للانتصار وتحرير معظم تراب جنوب لبنان، وهذا الانجاز الوطني لم يكن ليتحقق الا بفضل المقاومة وسلاحها، الذي حمى لبنان وخلق توازن ردع مع العدو الاسرائيلي.
وحذ اللبنانيين من اولئك الذين يريدون حرف الثورة المطلبية والمحقة للشعب اللبناني الذي بات بمعظمه تحت خط الفقر، الى غير وجهته الحقيقية، لصالح اجندات مشبوهة باتت واضحة المعالم والاهداف.
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