شكرا لقرائتكم خبر عن أقلّ من 700 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة لليوم الثالث على التوالي والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 سجّلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً، ليقترب بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد من 100 ألف شخص

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