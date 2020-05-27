نجاة رئيس هيئة الأركان اليمني من هجوم صاروخي حوثي 

الأربعاء 27 مايو 2020

نجا رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اليمني، الفريق الركن، صُغير عزيز، من هجوم بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية على مدينة مأرب شرقي البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية أن الهجوم الصاروخي وقع منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، واستهدف معسكر "صحن الجن" في مقر وزارة الدفاع بمأرب.

وأسفر الهجوم الحوثي عن مقتل فهد صغير عزيز، نجل رئيس الأركان الذي يعمل في طاقم حمايته، فضلا عن 6 مجندين آخرين.

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ولفتت المصادر إلى أن الهجوم الصاروخي، جاء عقب انتهاء اجتماع عسكري، وخروج قادة الصف الأول في الجيش الوطني.

ووفقا للمصدر، فقد سقطت شظايا الصاروخ فوق دورية عسكرية واحدة تحمل على متنها الحراسة الشخصية لرئيس الأركان.

ويقود عزيز المعارك ضد الحوثيين في نهم، وصرواح بمأرب، وتعرض طيلة الفترة الماضية لعدة محاولات استهداف حوثية بصواريخ باليستية وعبوات ناسفة، نجا منها جميعا